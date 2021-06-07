Уоррен: «Если Джошуа победит Усика, то они с Фьюри смогут провести бой, который хочет увидеть весь мир»

В победе своего подопечного он уверен

Джошуа, Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен в интервью BT Sport признался, что надеется на победу обладателя титулов IBF/WBO/WBA Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в предстоящем поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO):



Тайсон должен пройти Уайлдера. Я думаю, что Фьюри сделает с Деонтеем тоже, что и в прошлом поединке. И если Джошуа победит Усика, то мы сможет получить поединок, который хочет увидеть весь мир.

«Цыганского короля» в свою очередь ожидает бой с экс-чемпионом хэвивейта Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).