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Уоррен: «Не уверен, что Джошуа сможет преодолеть преграду в лице Усика»

Со-промоутер Фьюри в победе «Цыганского короля» с Уайлдером не сомневается
Бокс Профессиональный бокс
18:58
Уоррен: «Не уверен, что Джошуа сможет преодолеть преграду в лице Усика»
Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Sky Sports

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен заявил в интервью Daily Star, что не уверен в победе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Уроженец Уотфорда Энтони Джошуа в сентябре должен защитить свои титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе против искусного левши из Киева Александра Усика. Изначально AJ планировал защитить эти пояса против чемпиона WBC и первого номера хэвивейта Тайсона Фьюри. Этого не случилось из-за проблем с арбитражным судом, и теперь им обоим нужно провести сложные бои с Усиком и Деонтеем Уайлдером.

Я абсолютно уверен в способностях Тайсона сделать то, что требуется против Уайлдера, но я куда менее уверен в том, что AJ сможет преодолеть преграду, которая ему предстоит. Усик завоевал мир в крузервейте, объединив все пояса, и с тех пор как он поднялся в супертяжелый вес, он остается непобежденным.

Я знаю еще одного супертяжеловеса, который будет пристально наблюдать за этим боем, – Джо Джойс. 24-го июля ему предстоит поединок с Карлосом Такамом на Wembley, и если он выиграет, то будет следующим соперником победителя боя Джошуа – Усик.

Напомним, что Усик уступил восьмое место в рейтинге pound-for-pound Василию Ломаченко (15-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Фрэнк Уоррен

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