Уоррен: «Не уверен, что Джошуа сможет преодолеть преграду в лице Усика»

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Sky Sports

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен заявил в интервью Daily Star, что не уверен в победе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO).



Я абсолютно уверен в способностях Тайсона сделать то, что требуется против Уайлдера, но я куда менее уверен в том, что AJ сможет преодолеть преграду, которая ему предстоит. Усик завоевал мир в крузервейте, объединив все пояса, и с тех пор как он поднялся в супертяжелый вес, он остается непобежденным.

Я знаю еще одного супертяжеловеса, который будет пристально наблюдать за этим боем, – Джо Джойс. 24-го июля ему предстоит поединок с Карлосом Такамом на Wembley, и если он выиграет, то будет следующим соперником победителя боя Джошуа – Усик.