Уоррен: «У Усика быстрые руки, но он мелкий парень»

Известный промоутер дал прогноз на бой украинца против Энтони Джошуа

Фото: The Athletic

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о бое украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Я видел фотографии Усика, и кажется, что он немного раскачался. Как по мне, победить Джошуа можно за счет скорости. У Усика быстрые руки, но он мелкий парень. Он не перешел в супертяжелый вес в более молодом возрасте. Сейчас ему 34 года, так что уже немного поздно делать этот прыжок. Но Усик пошел на это, и он, конечно, выдающийся крузер, возможно, лучший за много лет. Но если Джошуа поймает Усика, а он его поймает, то никто не знает, что произойдет. Я считаю, что Эй Джей победит Усика, но бой будет интересным, пока не закончится. Если Джошуа не нокаутирует его, то счет будет очень близким».

Также Уоррен считает, что победителю боя Усик – Джошуа придется встретиться с его клиентом Джо Джойсом.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что если украинцу удастся победить британца, то боксеры проведут незамедлительный реванш.