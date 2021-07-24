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Уоррен: «У Усика быстрые руки, но он мелкий парень»

Известный промоутер дал прогноз на бой украинца против Энтони Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:34
Уоррен: «У Усика быстрые руки, но он мелкий парень»
Фото: The Athletic

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о бое украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Я видел фотографии Усика, и кажется, что он немного раскачался. Как по мне, победить Джошуа можно за счет скорости. У Усика быстрые руки, но он мелкий парень. Он не перешел в супертяжелый вес в более молодом возрасте. Сейчас ему 34 года, так что уже немного поздно делать этот прыжок. Но Усик пошел на это, и он, конечно, выдающийся крузер, возможно, лучший за много лет.

Но если Джошуа поймает Усика, а он его поймает, то никто не знает, что произойдет. Я считаю, что Эй Джей победит Усика, но бой будет интересным, пока не закончится. Если Джошуа не нокаутирует его, то счет будет очень близким».


Также Уоррен считает, что победителю боя Усик – Джошуа придется встретиться с его клиентом Джо Джойсом.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что если украинцу удастся победить британца, то боксеры проведут незамедлительный реванш.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен

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