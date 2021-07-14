Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября

С местом боя достигли договоренности

Уоррингтон и Лара / фото - BLH

Бывший чемпион мира в полулегкой весовой категории Джош Уоррингтон (30-1, 7 КО) проведет реванш с мексиканцем Маурисио Ларой (22-2, 15 КО).

Matchroom Boxing объявил о проведении боксерского вечера 4 сентября в Лидсе, на стадионе Headingley. Промоутер Эдди Хирн ранее сообщал о проблемах в организации этого поединка.

Лара в феврале 2021 года нанес первое поражение Уоррингтону нокаутом в 9-м раунде.