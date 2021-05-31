Усик: «Готовлюсь к следующему поединку, который скоро будет»

Александр рассказал о своих тренировках





Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии YouTube-каналу USYK 17 рассказал о своей физической готовности, которую он более 20 недель тренирует с помощью кроссфита.



«Готовлюсь к следующему поединку, который скоро будет. Я чувствую себя великолепно, в хороших физических кондициях. И как только будет понимание даты боя, и кто это будет, то мы просто переключаемся на свою работу под бокс. Мы возьмем недельку отдыха и переключимся под бокс».

Напомним, ранее бывший чемпион мира заявил, что Усику нужно было оставаться в легком весе.