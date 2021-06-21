«Усик – мощный человек». Российский боксер заявил, что Усик победит Джошуа

Непобежденный полусредневес уверен, что боксерский IQ поможет украинцу добыть победу

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Российский боксер полусреднего веса Александр Беспутин (14-0, 10 KO) рассказал, что экс-лидер тяжелого дивизиона Александр Усик (18-0, 13 KO) сможет победить в поединке с обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



За Сашку я искренне рад, он заслужил. Усик – мощный человек. Я слышу разные мнения, но я буду болеть за Саню и считаю, что он победит. Саня – очень быстрый и волевой боксер, у которого полный порядок с головой. Дай бог, он закатит хороший бой и выиграет. Но не признавать Джошуа тоже нельзя. Это топ-тяжеловес современности. Он один из тех, кто вернул тяжелый вес на уровень былых времен, ведь раньше его начали подзабывать. А сейчас эта категория интересна – есть Джошуа, Тайсон Фьюри. А для Усика поединок с Энтони – вызов. У меня как у друга язык не повернется сказать как-то по-другому. Но и Джошуа – хороший боксер с антропометрией тяжеловеса.

Напомним, что Джошуа больше заинтересован в поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).