Усик может оставить Джошуа без реванша. Промоутер украинца – о возможной встрече с Фьюри
Это был настоящий подарок для украинских болельщиков бокса перед новогодними праздниками – компания К2 Promotions устроила масштабный вечер бокса в Броварах.
Его транслировали не только в Украине, но и в США по ESPN+, а поэтому над кардом хорошо поработали. Помимо главного боя Беринчик – Чаниев также было на что посмотреть:
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битва топовых украинских супертяжей Владислава Сиренко и Андрея Руденко;
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проверка на прочность 19-летнего Василия Чеботаря (болельщики в шоке от решения судей отдать ему победу);
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бой Дмитрия Митрофанова, за которым, как всегда, стояли его преданные черниговские болельщики;
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настоящий тест для украинского Халка Игоря Шевадзуцкого противостоянием с крепким и интересным Камилем Соколовски.
А также было два возвращения. Арнольд Хегай провел первый бой за 695 дней после поражения от Стефена Фултона в бою за статус обязательного претендента на пояс WBO. А Александр Спирко, который раньше был первым номером рейтинга WBO, вышел в ринг впервые с 2015 года.
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился впечатлениями от вечера бокса:
Остались довольны своими боксерами в этом вечере бокса?
Невероятно доволен. Немного затянуто было в некоторых боях. Не везде происходило то, что хотелось бы увидеть. Но финальный бой Беринчик – Чаниев буквально все вопросы снял по поводу вечера бокса.
В этот вечер произошло возвращение Александра Спирко. Он шесть лет не боксировал, с чем была связана эта пауза?
Семейные дела были – он воспитывал сына. Так сложились у него обстоятельства, что он остался отцом-одиночкой и он шесть лет занимался воспитанием сына. Сейчас решил возвращаться.
И какие планы?
Идти дальше. Сейчас он вернулся. Времени у нас не так уж и много – будем быстрыми шагами двигаться вверх.
Арнольд Хегай также вернулся. Он стал боксером К2 или просто боксировал у вас в шоу?
Нет, он просто выступил в нашем шоу.
Этот вечер бокса транслировался на ESPN+ в США. Это единоразовая акция или начало длительного сотрудничества?
Этот была проба сотрудничества. Думаю, что мы сможем сконтрактировать и на будущее, чтобы все наши поединки транслировать на Америку.
Но каким бы интересным не был андеркард, мейн-ивент, главный бой затмил всех, кто дрался до этого. Денис Беринчик наконец-то получил достойную проверку – они с Исой Чаниевым, без преувеличения, выдали в ринге огонь. Это был, наверное, самый зрелищный бой Беринчика в профессионалах.
Он ярко, но уверенно уже в шестой раз защитил пояс WBO International. Промоутер настаивает на том, что его боксер должен получить поединок за статус чемпиона мира. Правда, учитывая положение дел в легком весе, не скрывает, что это непростая задача.
Комментатор ESPN спрашивал понимает ли кто-то что дальше ждет Беринчика. Я сказал, что никто не знает. Может, все же, промоутеру известно?
Никто не понимает. Мы идем за титулом чемпиона мира. Как это будет – не знаем. Но точно идем за ним.
Помимо этого, Красюк рассказал об Александре Усике. Украинец победил Энтони Джошуа и для того, чтобы стать первым в эпоху четырех поясов абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах ему не хватает всего лишь титула WBC, который у себя удерживает Тайсон Фьюри.
И хоть у Джошуа есть опция неотложного реванша, но, как оказывается, его все же можно избежать.
Хотелось бы спросить об Александре Усике. Есть ли какие-то новости о нем?
Еще толковых новостей, которые можно было бы объявить, их нет. Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа.
Есть какой-то дедлайн по принятию решения?
Новый год.
До этого времени должно быть понятно с кем он должен боксировать?
С кем.
У Фьюри уже точно есть обязательный претендент в лице Диллиана Уайта?
Вероятнее всего. Но однозначно еще сказать нельзя.
Джошуа не хочет отказываться от реванша?
Дело не в том, чего он хочет. Дело в том, как это будет на самом деле. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной.
То есть, у Усика есть возможность выйти из обязательства давать реванш?
Есть вероятность.
И напоследок вопрос о том, кто, как и Усик, удерживал у себя титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе. Планирует ли Владимир Кличко снова выходить в ринг?
Сегодня в рингсайде был Владимир Кличко. Такое ощущение, что вся Украина ждет его возвращения. Оно состоится?
Я часть этой Украины. Но решает только он сам.
Ранее Александр Красюк заявил, что Василию Ломаченко не выгодно получать статус обязательного претендента на пояс WBO.