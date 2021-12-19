Усик может оставить Джошуа без реванша. Промоутер украинца – о возможной встрече с Фьюри

А также о будущем Беринчика, возвращениях Спирко и Кличко

Эксклюзив

Александр Усик / Фото - Boxing Scene

Это был настоящий подарок для украинских болельщиков бокса перед новогодними праздниками – компания К2 Promotions устроила масштабный вечер бокса в Броварах.

Его транслировали не только в Украине, но и в США по ESPN+, а поэтому над кардом хорошо поработали. Помимо главного боя Беринчик – Чаниев также было на что посмотреть:

битва топовых украинских супертяжей Владислава Сиренко и Андрея Руденко;

проверка на прочность 19-летнего Василия Чеботаря (болельщики в шоке от решения судей отдать ему победу);

бой Дмитрия Митрофанова, за которым, как всегда, стояли его преданные черниговские болельщики;

настоящий тест для украинского Халка Игоря Шевадзуцкого противостоянием с крепким и интересным Камилем Соколовски.

А также было два возвращения. Арнольд Хегай провел первый бой за 695 дней после поражения от Стефена Фултона в бою за статус обязательного претендента на пояс WBO. А Александр Спирко, который раньше был первым номером рейтинга WBO, вышел в ринг впервые с 2015 года.

Генеральный директор K2 Promotionsподелился впечатлениями от вечера бокса:

Остались довольны своими боксерами в этом вечере бокса?

Невероятно доволен. Немного затянуто было в некоторых боях. Не везде происходило то, что хотелось бы увидеть. Но финальный бой Беринчик – Чаниев буквально все вопросы снял по поводу вечера бокса.

В этот вечер произошло возвращение Александра Спирко. Он шесть лет не боксировал, с чем была связана эта пауза?

Семейные дела были – он воспитывал сына. Так сложились у него обстоятельства, что он остался отцом-одиночкой и он шесть лет занимался воспитанием сына. Сейчас решил возвращаться.

И какие планы?

Идти дальше. Сейчас он вернулся. Времени у нас не так уж и много – будем быстрыми шагами двигаться вверх.

Арнольд Хегай также вернулся. Он стал боксером К2 или просто боксировал у вас в шоу?

Нет, он просто выступил в нашем шоу.

Этот вечер бокса транслировался на ESPN+ в США. Это единоразовая акция или начало длительного сотрудничества?

Этот была проба сотрудничества. Думаю, что мы сможем сконтрактировать и на будущее, чтобы все наши поединки транслировать на Америку.

Но каким бы интересным не был андеркард, мейн-ивент, главный бой затмил всех, кто дрался до этого.наконец-то получил достойную проверку – они с, без преувеличения, выдали в ринге огонь. Это был, наверное, самый зрелищный бой Беринчика в профессионалах.

Он ярко, но уверенно уже в шестой раз защитил пояс WBO International. Промоутер настаивает на том, что его боксер должен получить поединок за статус чемпиона мира. Правда, учитывая положение дел в легком весе, не скрывает, что это непростая задача.

Комментатор ESPN спрашивал понимает ли кто-то что дальше ждет Беринчика. Я сказал, что никто не знает. Может, все же, промоутеру известно?

Никто не понимает. Мы идем за титулом чемпиона мира. Как это будет – не знаем. Но точно идем за ним.

Помимо этого, Красюк рассказал об. Украинец победили для того, чтобы стать первым в эпоху четырех поясов абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах ему не хватает всего лишь титула WBC, который у себя удерживает

И хоть у Джошуа есть опция неотложного реванша, но, как оказывается, его все же можно избежать.

Хотелось бы спросить об Александре Усике. Есть ли какие-то новости о нем?

Еще толковых новостей, которые можно было бы объявить, их нет. Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа.

Есть какой-то дедлайн по принятию решения?

Новый год.

До этого времени должно быть понятно с кем он должен боксировать?

С кем.

У Фьюри уже точно есть обязательный претендент в лице Диллиана Уайта?

Вероятнее всего. Но однозначно еще сказать нельзя.

Джошуа не хочет отказываться от реванша?

Дело не в том, чего он хочет. Дело в том, как это будет на самом деле. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной.

То есть, у Усика есть возможность выйти из обязательства давать реванш?

Есть вероятность.

И напоследок вопрос о том, кто, как и Усик, удерживал у себя титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе. Планирует лиснова выходить в ринг?

Сегодня в рингсайде был Владимир Кличко. Такое ощущение, что вся Украина ждет его возвращения. Оно состоится?

Я часть этой Украины. Но решает только он сам.

Ранее Александр Красюк заявил, что Василию Ломаченко не выгодно получать статус обязательного претендента на пояс WBO.