Усик: «Мы с Джошуа творим историю»

Скриншот

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) на пресс-конференции перед боем против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал о значимости грядущего поединка:

Все бои, которые случаются в мире, оставляют историю, большую историю. Так вот: мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, которую затем будут вспоминать, про которую будут разговаривать, смотреть по TV, читать. Это все история, которую мы с ним творим».