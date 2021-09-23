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Усик: «Мы с Джошуа творим историю»

Бой олимпийских чемпионов состоится 25 сентября
Бокс Профессиональный бокс
16:36
Усик: «Мы с Джошуа творим историю»
Скриншот

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) на пресс-конференции перед боем против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал о значимости грядущего поединка:

«Я чувствую себя очень хорошо. Я очень ждал этого момента. Я очень сильно ждал этого боя. Хочу поблагодарить команду Джошуа, свою команду за то, что этот бой случится в субботу.

Все бои, которые случаются в мире, оставляют историю, большую историю. Так вот: мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, которую затем будут вспоминать, про которую будут разговаривать, смотреть по TV, читать. Это все история, которую мы с ним творим».


Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 3

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23 сентября 2021г. 17:46
Саша Усик сейчас перед боем как бы на взлете. Много внимания прессы прикованы  к бою. Кажется Усик пользуюсь случаем захотел войти в историю, и поэтому несеть чушь.
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23 сентября 2021г. 17:38
Многие просто ждут их поединка. Это бокс, и нифига не история.
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23 сентября 2021г. 17:35
Ну что ты несешь Саша? Понятно что многие в ожидании вашего поединка, так как в последние время бои почти не проводятся. Однако этого боя  нельзя называть историей. Люди просто соскучились по боксу. Не переборшивай Усик!
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