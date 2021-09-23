Усик в ярком образе встретился в Лондоне с Ломаченко
Усик: «Мы с Джошуа творим историю»
Бой олимпийских чемпионов состоится 25 сентября
16:36
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) на пресс-конференции перед боем против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал о значимости грядущего поединка:
«Я чувствую себя очень хорошо. Я очень ждал этого момента. Я очень сильно ждал этого боя. Хочу поблагодарить команду Джошуа, свою команду за то, что этот бой случится в субботу.
Все бои, которые случаются в мире, оставляют историю, большую историю. Так вот: мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, которую затем будут вспоминать, про которую будут разговаривать, смотреть по TV, читать. Это все история, которую мы с ним творим».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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