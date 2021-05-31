Усик: «Готовлюсь к следующему поединку, который скоро будет»
Усик о поединке с Хрговичем: «Вообще неинтересно»
Украинец не собирается снова драться за претендентство
23:14
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в комментарии YouTube-каналу USYK 17
прокомментировал решение IBF предоставить ему претендентский бой с Филипом Хрговичем
(12-0, 10 KO).
«Вообще неинтересно. Я не собираюсь боксировать ни за каких претендентов. Ну серьезно. Я готов боксировать со всеми, но меня поставят в позицию, что давайте боксировать за претендента. Еще раз? Я уже жва раза боксировал за претендента».
Напомним, ранее Усик рассказал, что будет боксировать с любым оппонентом, но только за чемпионский титул.
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