Усик определился с городом для подготовки к реваншу с Джошуа, а также cделал фартовую стрижку
На свежих фотографиях украинский боксер запечатлен с казацким чубом
10:10
Александр Усик
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO), который недавно в своем Instagram-аккаунте заявил о начале подготовки к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), сейчас находится в одном из самых больших городов ОАЭ – Дубай. Также на новых снимках наш боксерзапечатлен с традиционной прической украинских казаков – оселедцем. Отметим, что в таком образе Усик также выступал на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где завоевал золотую медаль:
Ранее XSPORT.ua опубликовал слова супруги Александра Усика (19-0, 13 КО) Катерины, которая угрожает мстить россии.
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