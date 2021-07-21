Хирн: «Джошуа нельзя себе позволить ошибки и самолюбование, иначе он проиграет Усику»
Усик оставил для Джошуа свое фирменное послание
Поединок супертяжеловесов официально анонсирован
21 июля 18:21
Александр Усик / Фото: boxingscene.com
Поединок Александра Усика (18-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) за титулы WBO/WBA/IBF/IBO, которые принадлежат британцу, официально объявлен.
Украинец в своем Twitter фирменной фразой отреагировал на подписание контракта:
I'm coming for you! pic.twitter.com/uWs8fkUbps— Alexander Usyk (@usykaa) July 20, 2021
Я иду за тобой!
По словам Джошуа, Усик не менее опасен, чем Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO).
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