Уоррен: «У Усика быстрые руки, но он мелкий парень»
Усик под драйвовую музыку станцевал на песке
И даже здесь украинец показал свою скорость
24 июля 20:03
Фото: Facebook Александра Усика
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает готовиться к бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Ранее украинец прошел водные процедуры, а теперь станцевал на песке.
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что если украинцу удастся победить британца, то боксеры проведут незамедлительный реванш.