Усик поделился непонятной народной мудростью

Боксер забыл или притворяется?

Александр Усик / фото - Usyk 17

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился авторской мудростью, которую он переделал из народной. В Instagram LomUs было опубликовано видео, на котором супертяжеловес, видимо, после интенсивной тренировки пытается преподать короткий урок, но у него не особо выходит.

«Кто хорошо трудится – тот хорошо трудится».

Ранее боксер испытал свои силы в другом виде спорта.