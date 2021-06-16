«Молчание – золото». Уайлдер удивил странным поведением на пресс-конференции перед боем с Фьюри
Усик поделился непонятной народной мудростью
Боксер забыл или притворяется?
16:00
Александр Усик / фото - Usyk 17
Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился авторской мудростью, которую он переделал из народной. В Instagram LomUs было опубликовано видео, на котором супертяжеловес, видимо, после интенсивной тренировки пытается преподать короткий урок, но у него не особо выходит.
«Кто хорошо трудится – тот хорошо трудится».
Ранее боксер испытал свои силы в другом виде спорта.