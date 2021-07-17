Как Усику победить Джошуа? Несколько советов для украинского супертяжа
Усик показал, как продолжает готовиться к Джошуа
Бой украинца, скорее всего, состоится 25 сентября
19:49
Александр Усик / фото - Sky Spports
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к следующему поединку. Экс-чемпион мира 25 сентября, скорее всего, подерется против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
В своем Instagram Усик показал фрагмент тренировки на теннисном корте.
Напомним, ранее известного украинского актера раскритиковали за фотографию с боксером.
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