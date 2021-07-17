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нет важных матчей

Усик показал, как продолжает готовиться к Джошуа

Бой украинца, скорее всего, состоится 25 сентября
Бокс Профессиональный бокс
19:49
Усик показал, как продолжает готовиться к Джошуа
Александр Усик / фото - Sky Spports

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к следующему поединку. Экс-чемпион мира 25 сентября, скорее всего, подерется против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В своем Instagram Усик показал фрагмент тренировки на теннисном корте.

Напомним, ранее известного украинского актера раскритиковали за фотографию с боксером.

Антон Кривенко
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Александр Усик

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