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Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев

Боксер не остается в стороне
Бокс Профессиональный бокс
12:54
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Александр Усик / Фото - DW

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после поездки в Лондон вернулся в Украину, несмотря на войну с Россией и записал обращение к соотечественникам с призывом вместе остановить войну.

Позже в своих социальных сетях боксер разместил снимки того, как российские войска обстреливают Киев, в котором Усик живет с семьей:

Сергей Лукьяненко
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