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Усик после Олимпиады в Пекине хотел завершить карьеру

Украинского боксера отговорил его отец
Бокс Профессиональный бокс
11:17
Усик после Олимпиады в Пекине хотел завершить карьеру
Фото: Facebook Александра Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в эфире «UA:Перший» вспомнил Олимпийские игр-2008.

Игры в Пекине стали дебютными для Усика. Он уверенно преодолел первый раунд, но уже во втором проиграл будущему серебряному призеру Клементе Руссо. Поражение сильно ударило по украинцу. Александр признался, что даже хотел завершить карьеру, однако от поспешного решения его отговорил отец.

Напомним, впоследствии Усик взял золотую медаль Лондона-2012.

Сейчас украинец готовится к бою против Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября в Лондоне.

Сергей Остапенко
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Александр Усик

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