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Усик прокомментировал информацию о том, что Джошуа ищет нового тренера

Украинец признался, что следит за своим соперником
Бокс Профессиональный бокс
07:29
Усик прокомментировал информацию о том, что Джошуа ищет нового тренера

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) не переживает по поводу того, что его будущий соперник Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) находится в поисках нового тренера. Слова украинца приводит DailyMail:

«Ну да, я видел видео, ведь мы собираем всю информацию. Что я об этом думаю? Ничего не думаю. Это не мое дело. Это дело Джошуа. Пускай делает все что хочет. У меня, слава богу, все в команде на своих местах. У меня все хорошо».

Напомним, Джошуа не намерен менять главного тренера, но он хотел бы добавить новых людей в команду.

Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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28 октября 2021г. 08:02
Правильный ответ от Усика. Коротко и ясно, и ничего лишнего. А Джошуа звонить во все колокола, что он должен превратиться в супермена, чтобы побить Сашу Усика. Он тем самым раскрывает свой план на бой. Глупец он.
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