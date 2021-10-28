Усик прокомментировал информацию о том, что Джошуа ищет нового тренера

Украинец признался, что следит за своим соперником

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) не переживает по поводу того, что его будущий соперник Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) находится в поисках нового тренера. Слова украинца приводит DailyMail:

«Ну да, я видел видео, ведь мы собираем всю информацию. Что я об этом думаю? Ничего не думаю. Это не мое дело. Это дело Джошуа. Пускай делает все что хочет. У меня, слава богу, все в команде на своих местах. У меня все хорошо».

Напомним, Джошуа не намерен менять главного тренера, но он хотел бы добавить новых людей в команду.

Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа.