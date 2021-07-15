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Усик спаррингует с чемпионом Украины, готовясь к бою против Джошуа

Бабич помогает украинцу в тренировочном лагере
Бокс Профессиональный бокс
17:23
Усик спаррингует с чемпионом Украины, готовясь к бою против Джошуа
Александр Усик / фото - Facebook

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который может состояться 25 сентября.

В тренировочном лагере боксера помогает ему в спаррингах действующий чемпион Украины в хэвивейте Александр Бабич (6-0, 6 КО). Супертяжеовес является подопечным Андрея Синепупова, а свой титул завоевал весной победив нокаутом Ивана Швайко (3-2, 2 КО).

Недавно стало известно, что Усику также поможет Владимир Кличко.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Александр Бабич Энтони Джошуа

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