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Усик стоит на дороге. Уайлдер обвинил украинца в препятствии боя с Джошуа

Сперва американцу предстоит разобраться с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
17:28
Усик стоит на дороге. Уайлдер обвинил украинца в препятствии боя с Джошуа
Деонтей Уайлдер / фото - DAZN

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о планах после реванша против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец планирует объединить пояса с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), но знает, что у AJ есть обязательства перед WBO.

  «Мой фокус на Тайсоне Фьюри, и как только я его побью, вы знаете, боя с кем я жажду. Но из того, что я слышал, — они уже лепят оправдания. Мы услышим об этих обязательных защитах и всякое подобное д*рьмо». 

Эдди Хирн ранее назвал альтернативных соперников британского чемпиона мира.

Антон Кривенко
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Теги

Деонтей Уайлдер Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Комментарии 1

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4 июня 2021г. 17:35
мамба вы все там равны
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