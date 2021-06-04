Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Усик стоит на дороге. Уайлдер обвинил украинца в препятствии боя с Джошуа
Сперва американцу предстоит разобраться с Фьюри
17:28
Деонтей Уайлдер / фото - DAZN
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о планах после реванша против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец планирует объединить пояса с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), но знает, что у AJ есть обязательства перед WBO.
«Мой фокус на Тайсоне Фьюри, и как только я его побью, вы знаете, боя с кем я жажду. Но из того, что я слышал, — они уже лепят оправдания. Мы услышим об этих обязательных защитах и всякое подобное д*рьмо».
Эдди Хирн ранее назвал альтернативных соперников британского чемпиона мира.
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