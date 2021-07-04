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Усик только девятый в списке лучших супертяжей планеты по версии The Ring

Выше украинца находится даже Майкл Хантер
Бокс Профессиональный бокс
20:40
Усик только девятый в списке лучших супертяжей планеты по версии The Ring
Александр Усик / Фото: Facebook боксера

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) находится только на девятом месте в списке лучших супертяжеловесов планеты по версии The Ring.

Выше украинца располагается даже американец Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО), которого Усик побеждал еще в рамках тяжелого дивизиона.

Лучшие супертяжеловесы планеты по версии The Ring:

1.      Энтони Джошуа.

2.      Деонтей Уайлдер.

3.      Диллиан Уайт.

4.      Джозеф Паркер.

5.      Энди Руис.

6.      Луис Ортис.

7.      Майкл Хантер.

8.      Оскар Ривас.

9.      Александр Усик.

10.   Джо Джойс.

Поясом журнала The Ring владеет Тайсон Фьюри.

Напомним, Усик – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, который в 2019 году оставил свои пояса и поднялся в хэвивейт. В этом весе украинец провел два поединка – нокаутировал Чазза Уизерспуна и по очкам прошел Дерека Чисору.

В сентябре этого года украинец должен встретиться с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Майкл Хантер Диллиан Уайт Деонтей Уайлдер

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