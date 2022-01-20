Усик угрожает журналистам, опубликовавшим информацию о начале его политической карьеры

Александр заявил, что все неправда и требует удалить информацию

Александр Усик / Фото: instagram

Изначально одно из СМИ, со ссылкой на свои источники в политической партии «Слуга народа», заявило, что Александра Усика рассматривают как возможного кандидата в депутаты по 206 округу в Чернигове.



Усику публикация не понравилась и он жестко высказался об этом в Instagram.

«Хочу сделать опровержение некой брехни, которую одно из черниговских СМИ выложило у себя где-то, мне прислали публикацию. Там говорится о том, что некий Усик Александр Александрович баллотируется в депутаты то ли областного совета… до конца ничего не понятно, от какого-то 206 округа. Друзья, это полная ложь. Я не собираюсь ни в какие депутаты. А тот ресурс, который это написал: «У вас 24 часа, чтобы написать опровержение с извинениями о том, что вы наврали людям. Иначе мы будем с вами в другой плоскости разговаривать. Это означает, что мы с вами будем разговаривать в суде. Вы задолбали своей брехней. И используете людей в каих-то своих личных целях, пиаре и еще в чем-то».

Отметим, что журналисты в своем материале указывают источником информации человека, приближенного к партии «Слуга народа», а не самого Усика, из-за чего обвинение СМИ во лжи не имеет под собой оснований. Единственным, кого можно обвинить во лжи является источник издания, конечно, если он не вымышленный персонаж.