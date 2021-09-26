Усик в Лондоне побил Джошуа и завоевал три пояса чемпиона мира в супертяжелом весе

Это была битва двух гладиаторов

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Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.

Усик в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» по очкам победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

На протяжении всего поединка украинец очень классно двигался, здорово выходил на дистанцию атаки и несколько раз потряс британца. В 12-м раунде Усик и вовсе практически нокаутировал Джошуа, однако того спас гонг. Как итог – даже в Лондоне судьи единогласно провозгласили новым чемпионом мира Александра Усика (117:112, 116:112, 115:113)!

Усик стал только третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который завоевал чемпионские пояса в тяжелом и супертяжелом весах. Также Александр вернул в Украину пояса, которыми ранее владел Владимир Кличко.

Уже известно, что боксеры проведут незамедлительный реванш, потому что такой пункт был прописан в контракте на бой.

После боя Усик признался, что Джошуа его ничем не удивил.