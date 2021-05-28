Джойс уже не надеется на бой с Усиком
Усик – в стороне. EBU назначила поединок между Джойсом и Хуком
Командам боксеров необходимо достичь соглашения до 14 июня
13:45
Джойс и Хук / Фото - allboxingЕвропейский боксерский союз (EBU) в очередной раз назначил поединок между чемпионом Европы в супертяжелом дивизионе Джо Джойсом (12-0, 11 КО) и обязательным претендентом Марко Хуком (42-5-1, 28 KO). Об этом сообщает официальный сайт EBU.
Командам боксеров необходимо достичь соглашения до 14 июня, чтобы избежать проведения промоутерских торгов.
Напомним, что Джойс и Хук должны были выйти в ринг за вакантный титул чемпиона Европы еще в январе 2020 года, но Хук получил травму, и Джойс провел бой против Даниэля Дюбуа (15-1, 14 KO), победив его техническим нокаутом в 10-м раунде.
В этом году команда Джойса надеялась провести бой за временный титул WBO в хэвивейте против Александра Усика (18-0, 13 КО), однако проведение этого боя зависело от договоренности о поединке между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Когда это противостояние сорвалось, WBO назначила бой между Джошуа и обязательным претендентом Усиком.
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