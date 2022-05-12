Усик вперше в кар’єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
Чемпіон світу у надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) опинився на першому місці рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
Це трапилося після того, як колишній король Р4Р Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) поступився боксеру, що виходив на його бій під прапором Киргизстану, ринг-анонсер його оголосив як бійця з Каліфорнії, але після перемоги він все ж дякував федерації боксу росії.
Рейтинг Р4Р журналу The Ring:
1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Іноуе
4. Еррол Спенс
5. Хуан Франциско Естрада
6. Сауль Альварес
7. Василь Ломаченко
8. Чи то боксер з Киргизстану, чи то з Каліфорнії, чи то з росії
9. Джош Тейлор
10. Роман Гонсалес
Нагадаємо, також Усик очолив рейтинг найкращих боксерів сучасності за версією The Ring.
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