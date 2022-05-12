Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
23:00
Тимберспорт. Кубок 6 наций

Усик вперше в кар’єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Сауль Альварес випав з топ-5
Бокс Профессиональный бокс
22:35
Усик вперше в кар’єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
Олександр Усик / Фото - sportskeeda.com

Чемпіон світу у надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) опинився на першому місці рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Це трапилося після того, як колишній король Р4Р Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) поступився боксеру, що виходив на його бій під прапором Киргизстану, ринг-анонсер його оголосив як бійця з Каліфорнії, але після перемоги він все ж дякував федерації боксу росії.

Рейтинг Р4Р журналу The Ring:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Іноуе

4. Еррол Спенс

5. Хуан Франциско Естрада

6. Сауль Альварес

7. Василь Ломаченко

8. Чи то боксер з Киргизстану, чи то з Каліфорнії, чи то з росії

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

Нагадаємо, також Усик очолив рейтинг найкращих боксерів сучасності за версією The Ring.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Красюк: «Не сприймаю рішення Ф’юрі завершити кар’єру серйозно. Сьогодні він каже одне, а завтра – протилежне»
Красюк: «Не сприймаю рішення Ф’юрі завершити кар’єру серйозно. Сьогодні він каже одне, а завтра – протилежне»
Бокс Профессиональный бокс
23:24
Красюк: «Усик сказав, що бій Ф’юрі та Уайта – лайно, але нокаут був хорошим»
Красюк: «Усик сказав, що бій Ф’юрі та Уайта – лайно, але нокаут був хорошим»
Бокс Профессиональный бокс
11:55
«Даже не упоминайте Усика». Менеджер украинца поставил на место Альвареса после поражения от россиянина
«Даже не упоминайте Усика». Менеджер украинца поставил на место Альвареса после поражения от россиянина
Бокс Профессиональный бокс
11 мая 19:55
Жена Усика: «Пишут очень много ребят с Крыма, которые ждут Украину»
Жена Усика: «Пишут очень много ребят с Крыма, которые ждут Украину»
Бокс Профессиональный бокс
11 мая 17:29
Бівол заявив, що на бій з Альваресом його надихнув Усик
Бівол заявив, що на бій з Альваресом його надихнув Усик
Бокс Профессиональный бокс
11 мая 12:19
Усик визнаний найкращим боксером сучасності за версією DAZN
Усик визнаний найкращим боксером сучасності за версією DAZN
Бокс Профессиональный бокс
10 мая 16:59

Новости: Бокс

Красюк: «Не сприймаю рішення Ф’юрі завершити кар’єру серйозно. Сьогодні він каже одне, а завтра – протилежне»
Красюк: «Не сприймаю рішення Ф’юрі завершити кар’єру серйозно. Сьогодні він каже одне, а завтра – протилежне»
Профессиональный бокс
23:24
Усик вперше в кар’єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
Усик вперше в кар’єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
Профессиональный бокс
22:35
Бурсак: «Діду! Ти не повіриш. Росіяни бомблять Одесу, Київ, Харків. А твоя батьківщина – Херсонська область –під окупацією»
Бурсак: «Діду! Ти не повіриш. Росіяни бомблять Одесу, Київ, Харків. А твоя батьківщина – Херсонська область –під окупацією»
Профессиональный бокс
21:03
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Профессиональный бокс
20:17
Поєдинок Райан Гарсія – Ісаак Крус може відбутися 16 липня
Поєдинок Райан Гарсія – Ісаак Крус може відбутися 16 липня
Профессиональный бокс
13:56
Красюк: «Усик сказав, що бій Ф’юрі та Уайта – лайно, але нокаут був хорошим»
Красюк: «Усик сказав, що бій Ф’юрі та Уайта – лайно, але нокаут був хорошим»
Профессиональный бокс
11:55
Ромеро: «Дэвис может уйти в запой после нашего боя»
Ромеро: «Дэвис может уйти в запой после нашего боя»
Профессиональный бокс
11 мая 22:57
Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса
Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса
Профессиональный бокс
11 мая 21:52
«Даже не упоминайте Усика». Менеджер украинца поставил на место Альвареса после поражения от россиянина
«Даже не упоминайте Усика». Менеджер украинца поставил на место Альвареса после поражения от россиянина
Профессиональный бокс
11 мая 19:55
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
3
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Все новости