Усик вперше в кар’єрі очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Сауль Альварес випав з топ-5

Олександр Усик / Фото - sportskeeda.com

Чемпіон світу у надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) опинився на першому місці рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Це трапилося після того, як колишній король Р4Р Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) поступився боксеру, що виходив на його бій під прапором Киргизстану, ринг-анонсер його оголосив як бійця з Каліфорнії, але після перемоги він все ж дякував федерації боксу росії.

Рейтинг Р4Р журналу The Ring:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Іноуе

4. Еррол Спенс

5. Хуан Франциско Естрада

6. Сауль Альварес

7. Василь Ломаченко

8. Чи то боксер з Киргизстану, чи то з Каліфорнії, чи то з росії

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

Нагадаємо, також Усик очолив рейтинг найкращих боксерів сучасності за версією The Ring.