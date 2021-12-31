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Усик всех затмил, но не им единым. Топ-10 событий года в украинском боксе

Полно ребят, на которых стоит обратить внимание
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Усик всех затмил, но не им единым. Топ-10 событий года в украинском боксе
Александр Усик / Фото - Boxing Scene

В Украине только один вид спорта по популярности может тягаться с футболом. И это бокс. В 2021 году он подарил украинским болельщикам немало эмоций. Разных эмоций.

Перед новогодними праздниками мы решили вспомнить главные события из мира бокса, которые касаются Украины. И хоть все понимают, какой бой окажется на первом месте, давайте все же по порядку.

10 место

Здесь было решено собрать события, которые заслуживают внимания, но, наверное, не настолько, чтобы зацикливаться на каждом отдельно.

К примеру, победы наших супертяжей Виктора Выхриста (8-0, 6 КО), Владислава Сиренко (19-0, 16 КО) и Игоря Шевадзуцкого (9-0, 8 КО). Все трое был активными в 2021 году и сумели сохранить «ноль» в графе поражений. Сиренко даже успел прибавить к поясу WBC Asia еще и титул WBO Asia. Посмотрим, что эти супертяжи преподнесут нам в 2022 году.

Также мы увидели ряд возвращений. Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО), Иван Голуб (20-1, 15 КО), Арнольд Хегай (17-1-1, 10 КО), Александр Спирко (21-0, 12 КО), Александр Тесленко (17-2, 13 КО), Станислав Скороход (20-3, 17 КО). Правда, последние двое по итогу уступили в своих поединках…

Ну и пару слов о ярких проспектах. Пока, правда, локального уровня. Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО), который по молодежи в любительском боксе дважды выигрывал Европу, дебютировал в профессионалах – четыре яркие победы. Также в ринге зажигают Богдан Штонда (7-0, 3 КО), Александр Соломенников (10-0, 5 КО), Егор Великовский (8-0, 4 КО). Все яркие, все молодые, все интересные. А также перспективные и непобежденные. 2021-й они могут занести себе в актив. Посмотрим, что будет в следующем году.

Возвращение Александра Спирко / Фото - К2

9 место

Уж больно Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) эпатажный, чтобы оставить его без внимания. El Terrible попадает в нашу подборку только из-за того, как сильно он опозорился в бою с Реджисом Прогрейсом. Впрочем, его поведение было под стать тому шоу от Thriller, которое возглавила встреча Джейк ПолБен Аскрен.

Украинец, который заслужил уважение за победу над Девоном Александером, сначала опозорился в ринге с Дэнни Гарсией, а затем провел жалкий бой против Прогрейса. После одного из ударов в бок упал, начал биться в конвульсиях, едва ли не плакать и всем своим видом показывать, что его ударили ниже пояса. Это был испанский стыд.

8 место

Здесь хотелось бы отметить наших боксеров, которые дрались за региональные титулы. Дмитрий Митрофанов (12-0-1, 6 КО) успел завоевать пояс WBO International в первом среднем весе еще в 2020-м, в 2021-м один раз его отстоял. Сейчас украинец 14-й номер рейтинга WBO.

Олег Малиновский (28-0, 8 КО) вернулся в ринг в 2020-м году. А сейчас уже обладает титулом WBO Inter-Continental. Он идет третьим в рейтинге Организации в полулегком дивизионе.

Петр Иванов (14-0-2, 9 КО) стал обладателем пояса WBC International во втором среднем дивизионе. Правда, Совет оставляет его вне топ-15 своего рейтинга.

Олег Довгун (13-0, 5 КО), о котором мы достаточно редко вспоминаем, потому что он живет и боксирует в не самых топовых боях в США, взял пояс NABA во втором легчайшем весе и поднялся на шестую строчку рейтинга WBA.

Андрей Великовский (19-2-2, 12 КО) получил шанс завоевать пояс WBC International, но его поединок завершился вничью. А вот экс-обладатель пояса WBA International Карен Чухаджян (19-1, 9 КО) должен побоксировать за титул IBF Inter-Continental вот уже 21 января. Сейчас он идет восьмым в рейтинге Федерации в полусреднем весе.

Карен Чухаджян (слева)

7 место

В 2021 году Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО) провел только один поединок. Это был бой против Карлоса Адамеса. Победитель встречи должен сойтись с Хайме Мунгией за статус обязательного претендента на пояс WBC.

Вот только украинец в нем проиграл. Ранее он уступал лишь в чемпионских боях: Джейкобсу, Головкину, Чарло. Сейчас вот уже четвертое поражение на профессиональном ринге. О титульных амбициях стоит забыть?

6 место

Сейчас у Украины лишь два чемпиона мира в профессионалах. И Артем Далакян (21-0, 15 КО) в 2021 году уже в шестой раз защитил свой пояс WBA в наилегчайшем весе.

Украинец досрочно победил в поединке против Луиса Консепсиона. Но это всего один бой за целый год, к тому же, не очень-то и громкий. Хоть и приятное, но вполне ожидаемое событие.

5 место

Третий номер рейтинга WBO, обладатель титула International. Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в 2021 году дважды защищал свой пояс. И вторая защита вышла особо яркой.

Встреча с Исой Чаниевым, наверное, является лучшим боем, который когда-либо видели Бровары. Единственное, что-то подсказывает, что Беринчику уже хотелось бы вырваться из этой клетки под названием «Терминал».

Получится ли у украинского боксера-шоумена в следующем году выйти на большую арену? Это тот еще вопрос.

4 место

Украина завершила Олимпийские игры в Токио лишь с одним золотом. Но медалей этого метала у нашей сборной могло быть две. Александр Хижняк, казалось, уже стоял на вершине пьедестала… но его оттуда прямо на канвас больно снес бразилец Эберт Соуза.

Выход в финал Олимпиады – это уже громкое событие. Поражение в нем стало, наверное, даже громче, чем возможная победа. Это был шок. Как минимум, для украинских болельщиков.

Исход этого противостояние – серебряная медаль и… продолжение любительской карьеры. Хижняку 26 лет. Получается, если он перейдет в профессионалы, то уже в 29. Тогда говорить о чемпионских поясах может быть уже слишком поздно.

3 место

Однако большая победа в любительском боксе у нас все же была. Это золото чемпионата мира имени Юрия Захареева.

Постолимпийский ЧМ мог бы считаться второсортным, если бы не одно «но». Это 100 тысяч долларов призовых победителю в каждом дивизионе. В AIBA расщедрились и сумели затащить в Сербию многих топов.

Захареев зрелищно и зрело прошел турнир и завершил его победой. Это действительно было впечатляюще.

2 место

Пускай он и без чемпионских поясов, но бои Василия Ломаченко – это все равно большое событие и яркое зрелище.

Украинцу нужно было вернуться после поражения от Теофимо Лопеса, и он вернулся – одержал два впечатляющие победы: над Масайоши Накатани и Ричардом Комми.

Что будет дальше? Сейчас говорят о встрече с Джорджем Камбососом. То есть о поединке за статус абсолютного чемпиона мира. Наверное, не стоит уточнять, что это именно тот бой, которого жаждет Ломаченко. Вопрос только в том, получит ли он его.

1 место

У кого-то были сомнения? Да, Александр Усик провел лишь один бой в 2021 году. Но какой!

Александр Красюк всех переиграл – переждал разговоры о встрече с Джо Джойсом и добился для своего боксера лучшего – поединка за пояс чемпиона мира. Еще и с адекватными судьями в рингсайде.

И Усик своим шансом воспользовался сполна – отобрал у суперзвезды пояса WBA, WBO и IBF. А в придачу к этому еще и получил реванш (наверное) и дальнейшую возможность стать абсолютным чемпионом мира.

В этом паззле сошлось все: медийность, статус, пояса, деньги = это был действительно один из самых громких поединков года во всем мире.

И украинец одержал в нем победу. Не постеснялся взять с собой в ринг сине-желтый флаг, надел на бой перчатки со словами «Украина» и «Симферополь», станцевал гопак.

Нет сомнения в том, что это было самое громкое событие в украинском боксе в 2021 году. И хочется событий подобного масштаба и в 2022-м.

Сергей Лукьяненко
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Александр Усик Василий Ломаченко

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