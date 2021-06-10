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Усика не дождался. Джойс может провести поединок с Такамом

Британский супертяжеловес является претендентом на титул WBO

Бокс Профессиональный бокс
15:33
Усика не дождался. Джойс может провести поединок с Такамом
Джо Джойс / Фото - metro.co.uk
Представители британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) находятся на стадии переговоров относительно организации поединка с французом Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО). Об этом в Twitter сообщает журналист Крис Маккенна.

«Бой Джо Джойс – Карлос Такам находится в разработке. Продолжаются переговоры по поводу этого поединка. Джо ждет, чтобы увидеть, что сделает Энтони Джошуа. Джойс претендует на бой за титул WBO, если Джошуа сделает его вакантным, но если он подпишет контракт на другой поединок, то лишится своей позиции».


Ранее промотуер британца Фрэнк Уоррен заявил, что следующий поединок Джойс может повести в конце июля в Лондоне (Великобритания).
Владимир Кириченко
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Теги

Фрэнк Уоррен Джо Джойс Карлос Такам

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