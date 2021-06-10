Дюбуа намерен снова подраться с Джойсом: «Я хочу вернуть то, что у меня забрали»
Усика не дождался. Джойс может провести поединок с Такамом
Британский супертяжеловес является претендентом на титул WBO
15:33
Джо Джойс / Фото - metro.co.ukПредставители британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) находятся на стадии переговоров относительно организации поединка с французом Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО). Об этом в Twitter сообщает журналист Крис Маккенна.
«Бой Джо Джойс – Карлос Такам находится в разработке. Продолжаются переговоры по поводу этого поединка. Джо ждет, чтобы увидеть, что сделает Энтони Джошуа. Джойс претендует на бой за титул WBO, если Джошуа сделает его вакантным, но если он подпишет контракт на другой поединок, то лишится своей позиции».
Ранее промотуер британца Фрэнк Уоррен заявил, что следующий поединок Джойс может повести в конце июля в Лондоне (Великобритания).
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