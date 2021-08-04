Ускатеги: «Я должен побеждать Бенавидеса, если хочу получить бой с Канело»

Хосе Ускатеги / Фото: sportsindiashow.com

Экс-чемпион мира во втором среднем весе венесуэлец Хосе Ускатеги (30-4, 26 КО) высказался о своем поединке протива Давида Бенавидеса (24-0, 21 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.



Наше противостояние обсуждалось еще тогда, когда мы еще оба были чемпионами мира. Тогда наш бой не состоялся, но пройдет сейчас. Многие бойцы бегут и не хотят поединка с Бенавидесом, но это не обо мне. Я должен побеждать таких противников, если хочу получить более намного более значимый бой, к примеру, против Сауля Альвареса. Я хочу жестких поединков. Вот что делает наше противостояние увлекательным для фанатов.

Когда я выиграл титул чемпиона мира, то это была лучшая ночь в моей жизни, но затем я не делал то, что нужно. Все же, я все еще верю в себя и в день боя вы увидите лучшую версию Хосе Ускатеги. Также я ожидаю увидеть лучшего Давида, который, как и всегда идет вперед. Он великий боец, но я смогу его остановить. Я знаю, чего мне стоит ожидать от моего соперника».