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Ускатеги: «Я должен побеждать Бенавидеса, если хочу получить бой с Канело»

Хосе уверен, что сможет остановить фаворита

Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:45
Ускатеги: «Я должен побеждать Бенавидеса, если хочу получить бой с Канело»
Хосе Ускатеги / Фото: sportsindiashow.com

Экс-чемпион мира во втором среднем весе венесуэлец Хосе Ускатеги (30-4, 26 КО) высказался о своем поединке протива Давида Бенавидеса (24-0, 21 KO). Слова боксера приводит портал boxingnews24.

«Считаю, что проведу лучший поединок в своей карьере и покажу себя лучше чем в том поединке, где завоевал титул чемпиона мира. У меня очень сильный оппонент и он заставит меня проявить все самые лучшие качества. Меня не смущает то, что мы встретимся в родном городе Давида. Это лишь мотивирует. Мы оба воины и это будет захватывающий поединок, а вы не пожалеете из-за того, что посмотрите его.

Наше противостояние обсуждалось еще тогда, когда мы еще оба были чемпионами мира. Тогда наш бой не состоялся, но пройдет сейчас. Многие бойцы бегут и не хотят поединка с Бенавидесом, но это не обо мне. Я должен побеждать таких противников, если хочу получить более намного более значимый бой, к примеру, против Сауля Альвареса. Я хочу жестких поединков. Вот что делает наше противостояние увлекательным для фанатов.

Когда я выиграл титул чемпиона мира, то это была лучшая ночь в моей жизни, но затем я не делал то, что нужно. Все же, я все еще верю в себя и в день боя вы увидите лучшую версию Хосе Ускатеги. Также я ожидаю увидеть лучшего Давида, который, как и всегда идет вперед. Он великий боец, но я смогу его остановить. Я знаю, чего мне стоит ожидать от моего соперника».

Напомним, что бой Давида Бенавидеса и Хосе Ускатеги состоится 28-го августа в Фениксе.

Карен Агабекян
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Давид Бенавидес Хосе Ускатеги

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