Спор дороже денег. Усик раскрыл причину, почему подстригся «под ноль»
Устрашающий Усик оставил сообщение Джошуа
Украинский супертяж намерен стать чемпионом мира в двух весовых категориях
19:53
Александр Усик / Фото: Business Insider
Официальный анонс поединка Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) должен состояться со дня на день.
Украинец в Instagram решил напомнить о себе британцу, оставив ему лаконичное послание:
Ты готов, Энтони Джошуа?
Напомним, что Усик рассказал о причине, которая сподвигла его постричься налысо.
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