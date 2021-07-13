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Уйдет в монастырь? Усик обрился налысо

Боксер вновь радикально сменил имидж
Бокс Профессиональный бокс
09:44
Уйдет в монастырь? Усик обрился налысо
Александр Усик / фото - Sport.pl

Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Александр Усик (18-0, 13 КО) вновь поразил фанатов сменой имиджа. Украинец опубликовал новое фото в Instagram, показав налысо обритую голову.

 «Идеальное утро. А как проходит ваше утро?»


Недавно стало известно, что украинцу в подготовке к бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет помогать другой легендарный соотечественник.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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