Красюк: «Бой с Джошуа – поединок всей жизни Усика»
Уйдет в монастырь? Усик обрился налысо
Боксер вновь радикально сменил имидж
09:44
Александр Усик / фото - Sport.pl
Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории Александр Усик (18-0, 13 КО) вновь поразил фанатов сменой имиджа. Украинец опубликовал новое фото в Instagram, показав налысо обритую голову.
«Идеальное утро. А как проходит ваше утро?»
Недавно стало известно, что украинцу в подготовке к бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет помогать другой легендарный соотечественник.
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