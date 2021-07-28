Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг

И, судя по всему, не против Теофимо Лопеса

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Василий Ломаченко / Фото - Boxing Scene

В октябре прошлого года мир бокса был ошеломлен – Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) крайне неожиданно уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и позволил американцу стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Казалось, все рухнуло: украинец потерял все пояса и, помимо этого, выпал из бокса из-за травмы плеча. Ломаченко вернулся в ринг только через девять месяцев – уничтожил в ринге крепкого Масайоши Накатани.

Японец продержался все 12 раундов в поединке с Лопесом, но до финального гонга против Ломаченко не дожил.

После той победы украинец поднялся на первое место в рейтинге WBO . Но что дальше? Отвечает, промоутер Ломаченко.

В разговоре с WBN он сказал, что, вполне вероятно, следующий поединок Василия состоится 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

У Top Rank есть традиция – проводить шоу в вечер награждения звезд студенческого американского футбола, в частности Призом Хайсмана. ESPN покажет церемонию, а сразу же после нее – боксерское шоу.

Ломаченко – один из главных фаворитов на то, чтобы возглавить этот вечер и провести второй поединок в 2021 году, с перерывом в пять месяцев и 15 дней после поединка с Накатани. Но следующий соперник пока не уточняется.

Впрочем, вероятность того, что им станет Лопес низка. Американец должен был подраться с Джорджом Камбососом еще 19 июня. Но за неделю до боя абсолютный чемпион мира сдал положительный тест на коронавирус – поединок пришлось перенести.

Но на когда и куда? Пока непонятно. Арум говорит, то развитие ситуации может быть следующее:

«В Triller нам сказали: «Мы собираемся устроить бой в США в сентябре». Команда Лопеса согласна на такие условия. Если, конечно, им заплатят оговоренные деньги. Теофимо подождет до сентября. Если Triller сорвется, то на сцену выйдет Эдди Хирн, который сделал второе предложение на промоутерских торгах. Но я не думаю, что он ввяжется в это, так что бой будем организовывать мы. Мы уже говорили с ESPN. Они сказали, что дадут нам отдельную, дополнительную дату в сентябре для этого поединка».

Если предложение Triller было 6,018 миллиона долларов, то у Top Rank – 2,315 миллиона. При этом, первые хоть и могут отказаться проводить поединок, но тогда будут обязаны выплатить боксерам 20% суммы.

Получается, Лопес должен вернуться в ринг в сентябре, а Ломаченко – в декабре. И уже после этого, вероятно, мы сможем говорить о реванше. До 2022 года можно и подождать.Тем более, перебиться украинец может встречей с очень даже достойным соперником: