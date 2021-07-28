Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 8
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава 0:1 Окончен
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб 0:1 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме 2:2 Окончен
20:00 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Окончен
Теннис (1 событие из 42) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (3 события из 53) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:15 Новак Джокович - Alejandro Davidovich Fokina 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Камила Гиорги - Элина Свитолина 0:2 Окончен
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа -:- Запланирован
18:00 Тобол - Хайдук Сплит -:- Запланирован
19:30 Хеккен - Абердин -:- Запланирован
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген -:- Запланирован
20:00 Валеренга - Гент -:- Запланирован
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 17) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
11:35 Элина Свитолина - Маркета Вондроусова -:- Запланирован

Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг

И, судя по всему, не против Теофимо Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
16:29
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг Тема дня
Василий Ломаченко / Фото - Boxing Scene

В октябре прошлого года мир бокса был ошеломлен – Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) крайне неожиданно уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и позволил американцу стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Казалось, все рухнуло: украинец потерял все пояса и, помимо этого, выпал из бокса из-за травмы плеча. Ломаченко вернулся в ринг только через девять месяцев – уничтожил в ринге крепкого Масайоши Накатани.

Японец продержался все 12 раундов в поединке с Лопесом, но до финального гонга против Ломаченко не дожил.

После той победы украинец поднялся на первое место в рейтинге WBO. Но что дальше? Отвечает Боб Арум, промоутер Ломаченко.

В разговоре с WBN он сказал, что, вполне вероятно, следующий поединок Василия состоится 11 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

У Top Rank есть традиция – проводить шоу в вечер награждения звезд студенческого американского футбола, в частности Призом Хайсмана. ESPN покажет церемонию, а сразу же после нее – боксерское шоу.

Ломаченко – один из главных фаворитов на то, чтобы возглавить этот вечер и провести второй поединок в 2021 году, с перерывом в пять месяцев и 15 дней после поединка с Накатани. Но следующий соперник пока не уточняется.

Впрочем, вероятность того, что им станет Лопес низка. Американец должен был подраться с Джорджом Камбососом еще 19 июня. Но за неделю до боя абсолютный чемпион мира сдал положительный тест на коронавирус – поединок пришлось перенести.

Но на когда и куда? Пока непонятно. Арум говорит, то развитие ситуации может быть следующее:

«В Triller нам сказали: «Мы собираемся устроить бой в США в сентябре». Команда Лопеса согласна на такие условия. Если, конечно, им заплатят оговоренные деньги.

Теофимо подождет до сентября. Если Triller сорвется, то на сцену выйдет Эдди Хирн, который сделал второе предложение на промоутерских торгах. Но я не думаю, что он ввяжется в это, так что бой будем организовывать мы.

Мы уже говорили с ESPN. Они сказали, что дадут нам отдельную, дополнительную дату в сентябре для этого поединка».

Если предложение Triller было 6,018 миллиона долларов, то у Top Rank – 2,315 миллиона. При этом, первые хоть и могут отказаться проводить поединок, но тогда будут обязаны выплатить боксерам 20% суммы.

Получается, Лопес должен вернуться в ринг в сентябре, а Ломаченко – в декабре. И уже после этого, вероятно, мы сможем говорить о реванше. До 2022 года можно и подождать.

Тем более, перебиться украинец может встречей с очень даже достойным соперником:

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Боб Арум

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Известны имена следующих возможных соперников Девина Хэйни
Известны имена следующих возможных соперников Девина Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 21:58
Отец Хэйни: «Наш приоритет – Ломаченко, нас интересуют поединки за наследие»
Отец Хэйни: «Наш приоритет – Ломаченко, нас интересуют поединки за наследие»
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 08:02
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
10
Вышел на охоту за Лопесом? Ломаченко предстал в воинственном образе
Вышел на охоту за Лопесом? Ломаченко предстал в воинственном образе
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 15:55
1
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04

Новости: Бокс

Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Профессиональный бокс
16:29
Хирн: «Даже у Уайта послужной список круче, чем у Фьюри»
Хирн: «Даже у Уайта послужной список круче, чем у Фьюри»
Профессиональный бокс
15:50
Джошуа и Усик – чемпионы Олимпиады. Но соперник Энтони по финалу все еще уверен, что его засудили
История
Джошуа и Усик – чемпионы Олимпиады. Но соперник Энтони по финалу все еще уверен, что его засудили
Профессиональный бокс
15:27
Хирн: «С Усиком будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует украинца»
Хирн: «С Усиком будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует украинца»
Профессиональный бокс
15:25
Джойс хочет Усика или Джошуа, но ему максимум светит Уайт или Руис
Джойс хочет Усика или Джошуа, но ему максимум светит Уайт или Руис
Профессиональный бокс
14:42
«Мы были готовы на все и даже больше». Плант рассказал о странных условиях Альвареса
«Мы были готовы на все и даже больше». Плант рассказал о странных условиях Альвареса
Профессиональный бокс
14:21
Али Башир: «Усик и Чисора играли в покер, Александр отдал инициативу»
Али Башир: «Усик и Чисора играли в покер, Александр отдал инициативу»
Профессиональный бокс
12:56
Джошуа нашел положительную сторону в своем поражении Руису
Джошуа нашел положительную сторону в своем поражении Руису
Профессиональный бокс
12:48
Даже без охраны. Оскар Де Ла Хойя провел дуэль взглядов с Белфортом
Даже без охраны. Оскар Де Ла Хойя провел дуэль взглядов с Белфортом
Профессиональный бокс
12:36
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
10
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости