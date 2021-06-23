В его руках особая сила. Пакьяо показал секрет своих мощных ударов

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Филиппинец продолжает подготовку к бою против Спенса
23 июня 21:52
Мэнни Пакьяо / фото - Evolve
Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-3, 39 КО) продолжает подготовку к поединку против Эррола Спенса (27-0, 21 КО).
В своем Instagram филиппинец опубликовал новую фотографию, на которой главный акцент сфокусирован на бицепсе, где выбиты имена членов его семьи. Первым именем в татуировке значится Джинки – жена боксера, а дальше идут дети «Пакмена».
Пакьяо ранее показывал тренировку со своей супругой.
Майки Гарсия ранее дал прогноз на поединок Мэнни против Эррола.
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