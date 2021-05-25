В IBF определят претендента на титул Головкина

Международная боксерская федерация провела промоутерские торги

Геннадий Головкин / фото - Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги за право организации поединка за звание обязательного претендента на титул в среднем весе (до 72.6 кг).

Поборются за него 3-ий и 5-ый номера рейтинга, 29-летний немец Патрик Войчицки (14-0-1, 5 KO) и 31-летний бразилец Эскива Фалькао (28-0-0, 20 KO).

Встреча, согласно постановлению IBF и обязательству промоутеров немца, выигравших торги со ставкой в 175 тысяч долларов, состоится в течение следующих 90 дней.

Войчицки выступает на профиринге с 2015 года и за это время отметиться сколь-нибудь значимой для широкого зрителя оппозицией не сумел.

Фалькао в своем последнем бою в феврале, в рамках шоу от Top Rank, досрочно остановил в 4-ом раунде российского экс-претендента Артура Акавова (20-4-0, 9 KO).

Обладатель пояса IBF в средней весовой категории Геннадий Головкин (42-1-1, 41 KО) может вернуться в ринг в конце лета 2021 года.