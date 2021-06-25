В каком номере живет Ломаченко? Top Rank показала, что скрыто за кулисами

Ломаченко: «Никогда не слышал о сопернике Дэвиса. Я же могу драться и с парнями, которые вдвое больше меня»
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Поединок легендарного украинца против японца пройдет 27 июня
12:12
Ломаченко и Накатани / Фото: Top Rank
27 июня экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) проведет поединок против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).
Top Rank опубликовала ролик на своем Youtube канале, в котором показала номер, в котором украинец будет жить перед сражением с японцем и встречу Ломы с французским актером и сценаристом Саидом Тагмауи:
XPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Начало – около 05:00.
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