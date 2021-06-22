В команду Джошуа пригласили «двойника Усика». Кто он такой?

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 6
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Украина - Австрия 0:1 Окончен
19:00 Македония - Нидерланды 0:3 Окончен
22:00 Россия - Дания 1:4 Окончен
22:00 Финляндия - Бельгия 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 1:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:103 Окончен
Теннис (1 событие из 21) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 0:0 1-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия -:- Запланирован
22:00 Хорватия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (5 событий из 145) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 0:0 1-й сет
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк -:- Запланирован
18:00 Дарья Касаткина - Вера Звонарева -:- Запланирован
18:00 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова -:- Запланирован
19:40 Петра Мартич - Белинда Бенчич -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

В команду Джошуа пригласили «двойника Усика». Кто он такой?

Томас Карти помогает AJ готовиться к бою
Бокс Профессиональный бокс
11:38
В команду Джошуа пригласили «двойника Усика». Кто он такой? Тема дня
Энтони Джошуа и Томас Карти / Фото - instagram.com/_thomascarty

Энтони Джошуа уже полноценно приступил к подготовке к бою против украинца Александра Усика. Накануне команда британца сообщила о приглашении в тренировочный лагерь в качестве спарринг-партнера 25-летнего ирландца Томаса Карти, который, по мнению тренеров AJ, максимально похож на украинского боксера.

Левша-супертяжеловес уже успел побывать в роли «двойника Усика» в тренировочном лагере Дерека Чисоры, когда тот готовился к поединку с украинцем осенью прошлого года. Тогда он проявил себя достаточно неплохо. По крайней мере, Чисора предстал в поединке достаточно подготовленным, да и сам факт приглашения Карти в лагерь Джошуа – большое для него повышение.

Найти двойника Усика – задача тяжелая, практически невыполнимая. Левшей-супертяжеловесов, настолько хороших в движении, наверное, и вовсе больше не существует. Но Карти – максимально похожая копия. И главное, что в лагере Джошуа он готов выкладываться по-максимуму.

В профессионалах 25-летний ирландец провел только один бой. В конце мая он победил решением судей Ричарда Пхакадзе в четырехраундовом поединке. Аматорская карьера Карти была не очень успешной – 27 побед при 24-х поражениях, одно из которых нокаутом.

«Я левша, легко держусь на ногах, много двигаюсь, поэтому, естественно, подражаю Усику», – сказал Карти в интервью Sky Sports.

Конечно же, для боксера такого уровня приглашение в тренировочный лагерь чемпиона мира – большая честь и огромная возможность для профессионального роста. Скромный ирландский парень уверен, что это даже лучше, чем его дебют в профессионалах.

«Здесь можно прочувствовать интенсивность тренировки. Здесь есть все, чтобы работать и чувствовать эту атмосферу.

AJ – джентльмен. Он нормальный парень, ничего сумасшедшего. Он чемпион в супертяжелом весе, но он обычный. Реально хороший парень. У меня те же цели [что и у него]. Железо точит железо.

В один прекрасный день я хочу оказаться на месте AJ, иначе я бы этого всего не делал».

Помимо всего, Карти понимает, что ему несказанно повезло из-за его стиля и манеры. Он считает, что эта уникальность поможет ему, как и Усику, пробиться на вершину.

«Это выделяет меня. Я молодой, ирландец, левша-тяжеловес - других нет!

Это тактическое преимущество, но только при правильном использовании. У меня нет лишней руки или ноги. Но я вижу преимущества».

У Карти должность тренера и менеджера совмещает один человек – Паскаль Коллинз. Он считает, что ирландский боксер может добиться успеха за счет трудолюбия и природных данных.

«Большинство боксеров не любят драться с левшами. Если у вас в зале 100 боксеров, возможно, один из них будет левшой.

В супертяжелом весе, помимо Усика, который вышел из тяжелого, есть Луис Ортис. Кроме этого?

Для тяжеловеса быть левшой - это преимущество».

Единственное, что отличает Карти от Усика – более солидные габариты. На данный момент он весит 116 кг и обладает мощным ударом. Однако есть сомнения, что он действительно может быть так хорош на ногах, как украинец.

Сам Усик в одном из интервью говорил, что спарринг-партнеры – самая большая статья расходов при подготовке к бою, и на ней экономить нельзя. Осталось теперь найти «двойника Джошуа». Время до сентября еще есть.

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энтони Джошуа Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»
Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»
Бокс Профессиональный бокс
14:20
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
Бокс Профессиональный бокс
12:32
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
11:51
Джошуа: «Не забывайте – Усик был абсолютным чемпионом в тяжелом весе»
Джошуа: «Не забывайте – Усик был абсолютным чемпионом в тяжелом весе»
Бокс Профессиональный бокс
09:13
«Усик – мощный человек». Российский боксер заявил, что Усик победит Джошуа
«Усик – мощный человек». Российский боксер заявил, что Усик победит Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 июня 21:45
Джошуа: «На Усике не сошелся клином весь белый свет, я все равно подерусь с Фьюри»
Джошуа: «На Усике не сошелся клином весь белый свет, я все равно подерусь с Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
21 июня 21:26

Новости: Бокс

Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»
Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»
Профессиональный бокс
15:05
Фьюри: «К поединку с Уайлдером я тренируюсь как скаковая лошадь за 100 миллионов»
Фьюри: «К поединку с Уайлдером я тренируюсь как скаковая лошадь за 100 миллионов»
Профессиональный бокс
14:59
Плант уверен, что заслуживает на $10 млн за бой с Альваресом
Плант уверен, что заслуживает на $10 млн за бой с Альваресом
Профессиональный бокс
14:39
Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»
Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»
Профессиональный бокс
14:20
Украинский Рой Джонс. Перенял стиль у легенды и хочет боксировать с сыном Хаттона и Джервонтой Дэвисом
Эксклюзив
Украинский Рой Джонс. Перенял стиль у легенды и хочет боксировать с сыном Хаттона и Джервонтой Дэвисом
Профессиональный бокс
13:07
У Ломаченко сравнили Накатани с наживкой на рыбалке
У Ломаченко сравнили Накатани с наживкой на рыбалке
Профессиональный бокс
12:42
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
Профессиональный бокс
12:32
Ломаченко: «Мы устранили сбой в матрице, и я готов драться за свое наследие»
Ломаченко: «Мы устранили сбой в матрице, и я готов драться за свое наследие»
Профессиональный бокс
12:11
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Профессиональный бокс
11:51
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости