В команду Джошуа пригласили «двойника Усика». Кто он такой?

Томас Карти помогает AJ готовиться к бою

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Энтони Джошуа и Томас Карти / Фото - instagram.com/_thomascarty

Энтони Джошуа уже полноценно приступил к подготовке к бою против украинца Александра Усика. Накануне команда британца сообщила о приглашении в тренировочный лагерь в качестве спарринг-партнера 25-летнего ирландца Томаса Карти, который, по мнению тренеров AJ, максимально похож на украинского боксера.

Левша-супертяжеловес уже успел побывать в роли «двойника Усика» в тренировочном лагере Дерека Чисоры, когда тот готовился к поединку с украинцем осенью прошлого года. Тогда он проявил себя достаточно неплохо. По крайней мере, Чисора предстал в поединке достаточно подготовленным, да и сам факт приглашения Карти в лагерь Джошуа – большое для него повышение.

Найти двойника Усика – задача тяжелая, практически невыполнимая. Левшей-супертяжеловесов, настолько хороших в движении, наверное, и вовсе больше не существует. Но Карти – максимально похожая копия. И главное, что в лагере Джошуа он готов выкладываться по-максимуму.

В профессионалах 25-летний ирландец провел только один бой. В конце мая он победил решением судей Ричарда Пхакадзе в четырехраундовом поединке. Аматорская карьера Карти была не очень успешной – 27 побед при 24-х поражениях, одно из которых нокаутом.

«Я левша, легко держусь на ногах, много двигаюсь, поэтому, естественно, подражаю Усику», – сказал Карти в интервью Sky Sports.

Конечно же, для боксера такого уровня приглашение в тренировочный лагерь чемпиона мира – большая честь и огромная возможность для профессионального роста. Скромный ирландский парень уверен, что это даже лучше, чем его дебют в профессионалах.

«Здесь можно прочувствовать интенсивность тренировки. Здесь есть все, чтобы работать и чувствовать эту атмосферу. AJ – джентльмен. Он нормальный парень, ничего сумасшедшего. Он чемпион в супертяжелом весе, но он обычный. Реально хороший парень. У меня те же цели [что и у него]. Железо точит железо. В один прекрасный день я хочу оказаться на месте AJ, иначе я бы этого всего не делал».

Помимо всего, Карти понимает, что ему несказанно повезло из-за его стиля и манеры. Он считает, что эта уникальность поможет ему, как и Усику, пробиться на вершину.

«Это выделяет меня. Я молодой, ирландец, левша-тяжеловес - других нет! Это тактическое преимущество, но только при правильном использовании. У меня нет лишней руки или ноги. Но я вижу преимущества».

У Карти должность тренера и менеджера совмещает один человек – Паскаль Коллинз. Он считает, что ирландский боксер может добиться успеха за счет трудолюбия и природных данных.

«Большинство боксеров не любят драться с левшами. Если у вас в зале 100 боксеров, возможно, один из них будет левшой. В супертяжелом весе, помимо Усика, который вышел из тяжелого, есть Луис Ортис. Кроме этого? Для тяжеловеса быть левшой - это преимущество».

Единственное, что отличает Карти от Усика – более солидные габариты. На данный момент он весит 116 кг и обладает мощным ударом. Однако есть сомнения, что он действительно может быть так хорош на ногах, как украинец.

Сам Усик в одном из интервью говорил, что спарринг-партнеры – самая большая статья расходов при подготовке к бою, и на ней экономить нельзя. Осталось теперь найти «двойника Джошуа». Время до сентября еще есть.