Тренер Усика: «У него есть сила и мощность удара, но он это не использует по ряду причин»
В случае победы над Джошуа гонорары Усика вырастут до десятков миллионов
Украинец пока зарабатывает существенно меньше
21:58
Красюк и Усик / Фото: World Boxing Super Series
Промоутер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал YouTube-каналу Andrey Burenok о том, какие деньги заплатят украинцу за бой с Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО).
«Это миллионы долларов, но не десятки. Десятки пойдут в случае победы Усика».
Напомним, Красюк также рассказал, что из всего гонорара Усик положит лишь половину денег в карман.
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