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В случае победы над Джошуа гонорары Усика вырастут до десятков миллионов

Украинец пока зарабатывает существенно меньше

Бокс Профессиональный бокс
21:58
В случае победы над Джошуа гонорары Усика вырастут до десятков миллионов
Красюк и Усик / Фото: World Boxing Super Series

Промоутер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал YouTube-каналу Andrey Burenok о том, какие деньги заплатят украинцу за бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Это миллионы долларов, но не десятки. Десятки пойдут в случае победы Усика».

Напомним, Красюк также рассказал, что из всего гонорара Усик положит лишь половину денег в карман.

Карен Агабекян
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