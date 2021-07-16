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В субботу Митрофанов проведет первую защиту чемпионского титула WBO Oriental

Аналитики Parimatch не сомневаются, что Митрофанов победит в этом поединке
Бокс Прогнозы
20:40
В субботу Митрофанов проведет первую защиту чемпионского титула WBO Oriental

17 июля в ACCO International (пр-т Победы, 40-Б) состоится вечер бокса K2 Promotions (Генеральный партнер события - Parimatch Украина), где зрителей ожидает бой Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО) против чемпиона Нигерии и Интерконтинентального чемпиона по версии WBF Рилливана Бабатунде (13-0, 8 КО). Это будет первая защита титула WBO Oriental в первом среднем весе для украинца.

Аналитики Parimatch не сомневаются, что Митрофанов победит в этом поединке. Его победу оценивается в 87% против 10% у Бабатунде. Символические 3% остаются на ничью. Впрочем, сам Дмитрий настроен на непростой бой.

«Бабатунде - очень искусный боец. Обладает широким нестандартными комбинациями, поэтому от него всего можно ожидать. С ним нужно быть сконцентрированным, внимательным. Он быстрый маневренный, хорошо двигается - будет нелегко», - отметил Дмитрий Митрофанов.

Также в рамках вечера бокса в андеркарте в ринг выйдут: Василий «Рыжий лев» Чеботарь (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) и Хусейн Байсангуровы (18-1-0, 16 КО), Александр Узун (2-0-0), Альмахмуд Алаа (2-0-0, 1 КО) и др.

Особое внимание стоит уделить именно бою Чеботаря, который встретится с Елдорбеком Саидовым (5-5-2, 3 КО) из Узбекистана. Судя по высказываниям Василия перед поединком, он заряжен победить и устроить незабываемое шоу: «Бой завершится досрочно, потому что мои кувалды заряжены, будет очень жесткий нокаут. В прошлый раз я закончил бой в первом раунде. И в этом поединке будет быстрая победа».

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