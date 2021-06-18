Оскар Вальдес: «У нас с Дэвисом получился бы отличный поединок»
Вальдеc заключил новый контракт с Top Rank
Чемпион WBC выразил благодарность Аруму и Дюбефу
09:35
Оскар Вальдес / Фото - independent.co.ukЧемпион мира по версии WBC в первом легком дивизионе Оскар Вальдеc (29-0, 23 КО) подписал новое соглашение с промоутерской компанией Top Rank о проведении нескольких поединков.
Цитирует мексиканца BoxingScene.
«Я горжусь тем, что являюсь частью семьи Top Rank. Я хочу поблагодарить Боба Арума и Тодда Дюбефа за их уверенность в моих силах. Я их не подведу. Я также хочу поблагодарить своего менеджера Фрэнка Эспинозу. Он многое для меня сделал. Это замечательный момент в моей карьере, и я благодарен за это богу».
Ранее стало известно, что Вальдес в следующем поединке будет защищать свой титул против непобежденного бразильца Робсона Консейсао (16-0, 8 КО).
Отметим, что Консейсао побеждал Вальдеса на любительском ринге. Хотя в профессиональном боксе с оппонентами уровня мексиканца он не пересекался.
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