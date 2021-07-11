Валлин: «Джошуа может нокаутировать Усика, но Анлександр – хороший боец»

Отто Валлин / фото - Boxing Scene

Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Экс-соперник Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) считает украинца очень техничным бойцом, но не уверен, что это поможет ему.

Джошуа намного крупнее, сильнее, к тому же он мощный панчер. Я думаю, что он может нокаутировать Усика, но Александр – хороший боец, поэтому ничего еще не ясно. Стили делают бои, так что мне кажется, что это будет интересный поединок.

Я не знаю, сможет ли Усик перенести свои навыки в супертяжелый вес. Мы не уверены в том, как он будет выглядеть в боях против более крупных парней.

Чисора не самый большой супертяж. Дерек много весит, но он невысокий. Джошуа же достаточно высокий, поэтому посмотрим, как все сложится для Усика.

За ним не водится репутация мощного панчера, но у него были хорошие нокауты в первом тяжелом весе. К тому же у него есть навыки и умение создавать хорошие комбинации».