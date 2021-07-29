Валлин: «Если Джошуа сумеет использовать свои габариты, силу и ударную мощь, то сможет остановить Усика»
Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет фаворитом в бою против Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Я думаю, что этот поединок может получиться хорошим. Усик был отличным крузером, возможно, одним из лучших в истории. Однако он не выглядел настолько хорошо в супертяжелом весе. Он дрался с Уизерспуном и Чисорой, и эти поединки не были великолепными.
Впрочем, стили делают бои. Я думаю, он может оказаться на высоте положения и сделать шаг вперед в бою с Джошуа. Я считаю, что Энтони будет фаворитом, но победить ему будет нелегко. Если Джошуа сумеет использовать свои габариты, силу и ударную мощь, то мне кажется, что он сможет остановить Усика.
Я думаю, что Усик больше боксер, нежели панчер, но у него тоже были хорошие нокауты, как с Беллью и другими парнями. Но я считаю, что в его случае важнее тайминг, боксерские навыки и нанесение правильных ударов. Не думаю, что нокауты - это его стиль, так что он внезапно не станет мощным панчером, тем более в супертяжелом весе. Для него будет важно не позволить Джошуа использовать его габариты. Мне кажется, что Джошуа сумеет победить Усика, если сможет надавить на него и показать, что он сильнее, что он настоящий супертяжеловес».
Британец Тони Беллью похвалил своего экс-соперника Александра Усика.