Валлин: «Если Джошуа сумеет использовать свои габариты, силу и ударную мощь, то сможет остановить Усика»

Отто Валлин / фото - boxingscene.com

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил, что чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет фаворитом в бою против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Впрочем, стили делают бои. Я думаю, он может оказаться на высоте положения и сделать шаг вперед в бою с Джошуа. Я считаю, что Энтони будет фаворитом, но победить ему будет нелегко. Если Джошуа сумеет использовать свои габариты, силу и ударную мощь, то мне кажется, что он сможет остановить Усика.

Я думаю, что Усик больше боксер, нежели панчер, но у него тоже были хорошие нокауты, как с Беллью и другими парнями. Но я считаю, что в его случае важнее тайминг, боксерские навыки и нанесение правильных ударов. Не думаю, что нокауты - это его стиль, так что он внезапно не станет мощным панчером, тем более в супертяжелом весе. Для него будет важно не позволить Джошуа использовать его габариты. Мне кажется, что Джошуа сумеет победить Усика, если сможет надавить на него и показать, что он сильнее, что он настоящий супертяжеловес».