Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC

Отто Валлин / Фото: boxingscene.com

Супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, не против провести поединок с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) в США:



По правде говоря, я думаю, что у меня плохой стиль для него. Мне кажется, что мой стиль будет плохим для многих боксеров. Я левша, хитрый и умный боец. Я обладаю определенными инструментами, которые, я бы сказал, есть не у всех. Поэтому я думаю, что могу его победить.