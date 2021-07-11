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Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC

Шведский супертяжеловес уверен, что ему есть чем удивить Уайта
Бокс Профессиональный бокс
15:49
Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC
Отто Валлин / Фото: boxingscene.com

Супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, не против провести поединок с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) в США:

Бой с Уайтом был бы для меня интересным. Я не думаю, что мы что-то слышали от его команды. Может, мое имя и упоминалось, но, по крайней мере, я об этом не знаю. Возможно, моя команда что-то слышала, но я сомневаюсь. А так да, конечно. Диллиан Уайт – один из лучших в супертяжелом весе. Если в этом есть смысл, то мы можем устроить бой.

По правде говоря, я думаю, что у меня плохой стиль для него. Мне кажется, что мой стиль будет плохим для многих боксеров. Я левша, хитрый и умный боец. Я обладаю определенными инструментами, которые, я бы сказал, есть не у всех. Поэтому я думаю, что могу его победить.

Напомним, что швед также высказался о шансах Александра Усика (18-0, 13 KO) в поединке с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Отто Валлин Диллиан Уайт

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