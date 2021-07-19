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Валлин: «У меня есть все, чтобы победить Руиса»

Швед готов провести следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
15:30
Валлин: «У меня есть все, чтобы победить Руиса»
Отто Валлин / фото - Score.ru

Супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 КО) продолжает искать себе следующего соперника. Швед потерпел единственное поражение во встрече с действующем обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Cледующей своей целью боксер видит Энди Руиса (34-2, 22 КО).

«Конечно, я заинтересован в поединке с Руисом. Энди – топовый боксер, он победил Энтони Джошуа. Руис – один из лучших. Как бы сложился наш бой? Не хочу слишком много рассказывать. Энди – опасный парень, однако он меньше меня. По крайней мере ниже, но, возможно, тяжелее.

Я считаю, что обладаю хорошими навыками. Думаю, у меня есть все инструменты, чтобы справиться с ним. Он проигрывал Джошуа и Паркеру, так что я бы изучил эти поединки.

Мне кажется, что я достаточно четко понимаю, что нужно делать, но я не могу выдать слишком много информации».  

Читайте подробный материал о становлении Энди Руиса на XSPORT.

Антон Кривенко
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Отто Валлин Энди Руис-младший

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