Валлин: «У меня есть все, чтобы победить Руиса»

Отто Валлин / фото - Score.ru

Супертяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 КО) продолжает искать себе следующего соперника. Швед потерпел единственное поражение во встрече с действующем обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Cледующей своей целью боксер видит Энди Руиса (34-2, 22 КО).

Я считаю, что обладаю хорошими навыками. Думаю, у меня есть все инструменты, чтобы справиться с ним. Он проигрывал Джошуа и Паркеру, так что я бы изучил эти поединки.

Мне кажется, что я достаточно четко понимаю, что нужно делать, но я не могу выдать слишком много информации».