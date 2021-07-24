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Валуев: «Фьюри очень неожиданный, непросчитываемый. Это позволит ему победить Усика»

Экс-чемпион мира – о шансах украинца с топовыми соперниками
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 14:41
Валуев: «Фьюри очень неожиданный, непросчитываемый. Это позволит ему победить Усика»
Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира Николай Валуев оценил шансы Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 23 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Отчасти люди, которые говорят, что у Усика есть шансы с Джошуа, но нет шансов с Фьюри, правы. Но я слишком уважаю Александра. Дело в том, что Фьюри любой свой бой превращает в некое подобие боксерского шоу. Это крайне артистичный боксер, собственно говоря, и в обычной жизни. Это человек, которому очень близки нетривиальные выходки.

Наверное, по раскрутке до момента выхода в ринг я сравниваю Фьюри с Конором МакГрегором. Это его естество, которое в свое время являл нам великий Мохаммед Али. Именно этот артистизм позволит Фьюри одержать победу над филигранной, отточенной техникой Александра Усика. Он очень неожиданный, непросчитываемый. При этом его габариты мы вообще берем за основу».

Усик будет драться с Джошуа уже в сентябре. Бой состоится 25 сентября в Лондоне.

Андрей Усмонов
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Комментарии 4

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24 июля 2021г. 18:12
Когда то Фьюри обвинял Влад.  Кличко, за то что он был  гегемоном. Но Кличко достойно выступал и выигрывал бои, владел несколькими поясами. А теперь сам Фьюри владеет одного пояса, но на весь мир заявляет что он король циганских крысов, и что у него временами болеет задница, и что временами у него крыша сьехает, и превращается трусливого шакала, и поэтому отменяет поединки.
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24 июля 2021г. 17:54
Да Тайсон  Фьюри на выступлениях создает шоу. Но он лицемер, лжец и трусливый шакал. Он хитро избегает от поединков, и придумывает всякие фигню и отмазки. Вот увидете, он за два года будет боксировать только один раз. Позор!
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24 июля 2021г. 17:02
Усик- любого выграет по очкам даже фьюри проиграет без шансов
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24 июля 2021г. 15:00
Как не крути, на данный момент есть интрига в супертяжелом весе. И никто точно не скажет, кто кого победит? У каждого свое мнение, мнения разные. Когда правил король Кличко, там все было предсказуемо. На крайняк всегда реванш был
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