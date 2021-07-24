Уоррен: «Победителю боя Джошуа – Усик придется встретиться с Джойсом или оставить титул»
Валуев: «Фьюри очень неожиданный, непросчитываемый. Это позволит ему победить Усика»
Экс-чемпион мира – о шансах украинца с топовыми соперниками
24 июля 14:41
Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира Николай Валуев оценил шансы Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 23 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Отчасти люди, которые говорят, что у Усика есть шансы с Джошуа, но нет шансов с Фьюри, правы. Но я слишком уважаю Александра. Дело в том, что Фьюри любой свой бой превращает в некое подобие боксерского шоу. Это крайне артистичный боксер, собственно говоря, и в обычной жизни. Это человек, которому очень близки нетривиальные выходки.
Наверное, по раскрутке до момента выхода в ринг я сравниваю Фьюри с Конором МакГрегором. Это его естество, которое в свое время являл нам великий Мохаммед Али. Именно этот артистизм позволит Фьюри одержать победу над филигранной, отточенной техникой Александра Усика. Он очень неожиданный, непросчитываемый. При этом его габариты мы вообще берем за основу».
Усик будет драться с Джошуа уже в сентябре. Бой состоится 25 сентября в Лондоне.
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