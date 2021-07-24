Валуев: «Фьюри очень неожиданный, непросчитываемый. Это позволит ему победить Усика»

Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира Николай Валуев оценил шансы Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 23 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Наверное, по раскрутке до момента выхода в ринг я сравниваю Фьюри с Конором МакГрегором. Это его естество, которое в свое время являл нам великий Мохаммед Али. Именно этот артистизм позволит Фьюри одержать победу над филигранной, отточенной техникой Александра Усика. Он очень неожиданный, непросчитываемый. При этом его габариты мы вообще берем за основу».