Валуев: «Крым – часть России. Без реакции это оставлять нельзя»

Депутат Госдумы раскритиковал действия МОК

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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев дал комментарий о том, что на официальном сайте Олимпиады-2020 изначально изобразили Крым как часть России, а затем включили полуостров в состав территории Украины, посетовав на досадную ошибку провайдера.



Эта ситуация заслуживает внимания, так как Крым – это часть России. И без реакции это оставлять нельзя. У нас есть МИД, который следит за такими вещами. Я бы не хотел каждого руководителя международных спортивных организаций каким-то образом в отдельности комментировать. Как они воспринимают реальную действительность, пусть остается выбором этих людей и организаций. Наша задача – всему миру, если он в чем-то ошибается, последовательно указывать на его ошибки. На спортсменов это никак не должно влиять. У них задача не читать СМИ, а готовиться к соревнованиям.

Напомним, что в 1/8 финала украинские лучницы встретятся с представительницами ОКР (Олимпийского комитета России).