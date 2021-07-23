Регулярный чемпион мира по версии WBA: «Победитель боя Усик – Джошуа должен подраться со мной»
Валуев прокомментировал победу Гассиева над Валлишем
Экс-чемпион мира похвалил соотечественника
23 июля 17:45
Николай Валуев / фото - Karate.ru
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев высказался о поединке своего соотечественника Мурата Гассиева (28-1, 21 КО) над немцем Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО). Россиянин досрочно победил оппонента в 4-м раунде.
«Он боец того опыта, который начинает все-таки с разведки. У него не было никаких предпосылок к тому, чтобы начинать бой, как начинали до него боксеры. Прежде всего, это тактика. Все-таки это супертяжелая весовая категория. Здесь сбрасывать со счетов нельзя ни один удар. Собственно говоря, что Гассиев и сделал. Все абсолютно правильно. Выждал он свой момент, дал нам возможность посмотреть, и он доказал, что он сильнее».
Гассиев ранее подтвердил , что спарринговал с Владимиром Кличко.