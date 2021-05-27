Варгас: «Было ошибкой драться с Гарсией в полусреднем весе»

Американец вспомнил о своем поединке с именитым земляком

Джесси Варгас / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион в двух весовых категориях, американец Джесси Варгас (29-3-2, 11 KO), вспоминая о своем поединке с именитым земляком Майки Гарсией (40-1, 30 КО), признался, что совершил ошибку, спустившись к нему в полусредний вес (до 66.7 кг), в который он на тот момент укладывался с большим трудом.

«Я хотел бы провести реванш с Гарсией. Поражение расстраивает меня, потому что я уже не был полусредневесом. Я не был им уже на момент боя с ним. Я спустился в весе, чтобы устроить для фанатов большое событие. Тогда я считал, что смогу уложиться в 147 фунтов и при этом нормально себя чувствовать. И я был не прав. Но я не хочу оправдываться. Нужно двигаться дальше. Так что если Гарсия решит подняться в 154 фунта – мы поговорим об этом».

Джесси Варгас хочет провести поединок с победителем боя Джермалл Чарло (34-1-0, 18 KO) и Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 KO).