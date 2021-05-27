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Варгас намерен сразиться с абсолютным чемпионом первого среднего веса

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях хочет побороться за титулы
Бокс Профессиональный бокс
15:34
Варгас намерен сразиться с абсолютным чемпионом первого среднего веса
Джесси Варгас / Фото: Marilyn-Paulino

Экс-чемпион в двух весовых категориях, американец Джесси Варгас (29-3-2, 11 KO) в интервью Youtube каналу FightHype.com заявил, что заинтересован хотел бы провести поединок с победителем боя за звание абсолютного чемпиона первого среднего веса между соотечественником Джермаллом Чарло (34-1-0, 18 KO) и аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-1, 12 KO), которая состоится 17-го июля в США.

Хотел бы подраться с победителем, и в этом нет ничего безумного. Ничего. Потому что таков мой менталитет. Это то, чего я хочу – бороться за титулы.

У вас есть два парня сейчас. Это Чарло и второй, аргентинец… Да, верно, Кастаньо. Так что да, я хотел бы подраться с победителем и без всяких раскачек.

Напомним, что Чарло 19 июня проведет еще один поединок.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джермалл Чарло Джесси Варгас Брайан Кастаньо

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