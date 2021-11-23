Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция

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12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок бывших чемпионов мира в легком весе украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганийца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).



Ломаченко в июне вернулся на ринг после поражения от Теофимо Лопеса и выиграл техническим нокаутом у Масаеши Накатани. Комми в 2021-м провел бой против Джексона Маринза, выиграв его нокаутом в 6-м раунде.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.