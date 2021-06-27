Атлас о действиях Ломаченко: «Такой умный»
«Вася, ты просто космос». Усик созвонился с Ломаченко после поединка с Накатани
Украинец добыл победу нокаутом в девятом раунде поединка
10:00
Усик и Ломаченко / Фото: Facebook
Экс-лидеру легкого веса Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) потребовалось девять раундов для победы над Масайоши Накатани
(19-2, 13 KO).
Соотечественник и хороший товарищ «Хай-Тека» Александр Усик (18-0, 13 KO) после поединка созвонился с Ломой и тепло поздравил Василия:
Лома: Санюля, привет. Извиняй, знаешь, я там отключился.
Усик: Братюнечка, я тебя обожаю. Брат, Вася, ты просто космос. Умничка, я тебя обожаю.
Видео нокаута в поединке Ломаченко – Накатани и статистика ударов боя.
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