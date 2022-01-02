Вдохновил? Украинский супертяж перед победой в США встретился с Холифилдом

Виктор Выхрист нокаутировал Яго Киладзе

Фото: Instagram Выхриста

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) техническим нокаутом выиграл у грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).

Этот поединок стал вторым для «Фауста» в США. Перед боем он сфотографировался с легендарным Эвандером Холифилдом.

Напомним, бой Выхрист – Киладзе завершился скандалом: во втором раунде украинец в очередной раз отправил грузина в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой, однако Киладзе был несогласен с решением судьи в ринге и даже ударил его.

Читайте также: материал о бое Выхрист – Киладзе.