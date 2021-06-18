Вечер бокса от Top Boxing Generation. Видео трансляция

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В пятницу, 18 июня, в Киеве пройдет вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation.

В главном событии вечера перспективный украинский боксер Егор Великовский проведет поединок против представителя Грузии Малхаза Сужавили. Украшением вечера станет выступление одного из ведущих боксеров Top Boxing Generation Александра Соломенникова. Особенного внимания стоит возвращение в ринг бойца Kozak Promotion Юрия Вишнякова после поражения в украинском дерби с Арамом Фанерном за титул WBO Oriental в январе предыдущего года.



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